Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Армавир» подписал контракт с полузащитником «Тамбова»

«Армавир» подписал контракт с полузащитником «Тамбова»
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» и полузащитник Секу Думбия расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон. Ивуариец продолжит свою карьеру в «Армавире», который выступает в Футбольной национальной лиге.

«Мы благодарим Секу за время, проведённое в нашей команде, и желаем ему успехов в новом коллективе!» — говорится в официальном «твиттере» тамбовского клуба.

Думбия начинал свою карьеру в молдавском клубе «Саксан». Летом 2015 года Думбия перешёл в «Зарю» (Бельцы) на правах аренды. Спустя год «Саксан» продал хавбека в белорусский клуб «Слуцк». В сезоне 2017 года Думбия сыграл 22 матча во всех турнирах, получил 1 жёлтую и 1 красную карточку. 24 января 2019 года перешёл в «Тамбов» в статусе свободного агента.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент