«Армавир» подписал контракт с полузащитником «Тамбова»
«Тамбов» и полузащитник Секу Думбия расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон. Ивуариец продолжит свою карьеру в «Армавире», который выступает в Футбольной национальной лиге.
«Мы благодарим Секу за время, проведённое в нашей команде, и желаем ему успехов в новом коллективе!» — говорится в официальном «твиттере» тамбовского клуба.
Думбия начинал свою карьеру в молдавском клубе «Саксан». Летом 2015 года Думбия перешёл в «Зарю» (Бельцы) на правах аренды. Спустя год «Саксан» продал хавбека в белорусский клуб «Слуцк». В сезоне 2017 года Думбия сыграл 22 матча во всех турнирах, получил 1 жёлтую и 1 красную карточку. 24 января 2019 года перешёл в «Тамбов» в статусе свободного агента.
- 8 августа 2019
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