Глеб подписал контракт с «Ислочью»
Полузащитник Александр Глеб, пребывавший в статусе свободного агента, подписал контракт с «Ислочью», сообщается на официальном сайте команды.
Условия соглашения между клубом из Минского района и 38-летним футболистом не разглашаются. Ранее сообщалось, что в «Ислочи» хавбек будет выполнять роль играющего тренера.
Напомним, в начале июня Глеб в пятый раз за карьеру покинул БАТЭ. Также полузащитник выступал за «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».
В нынешнем сезоне Глеб в составе БАТЭ успел принять участие в одном матче Высшей лиги Беларуси, выйдя на замену во встрече 5-го тура с «Минском» и не отметившись результативными действиями.
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