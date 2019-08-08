Стали известны номинанты на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/19

Стали известны имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/10. В их число вошли Эден Азар, Оливье Жиру и Лука Йович, сообщает официальный сайт УЕФА.

Жиру стал лучшим снайпером прошлого розыгрыша с 11 мячами и 5 голевыми передачами в 14 матчах. Французский форвард был главной ударной силой «Челси» на пути к победе в турнире. Его уже бывший одноклубник Азар стал лучшим игроком бакинского финала с «Арсеналом» (4:1). В последнем матче за «Челси» бельгиец оформил дубль и вскоре перешёл в «Реал».



Йович был лидером «Айнтрахта», который дошёл до полуфинала и по пенальти уступил будущему чемпиону. У сербского нападающего 10 голов в 14 матчах. Летом он также перебрался в «Реал». Награду вручат 30 августа на жеребьёвке группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 в Монако.