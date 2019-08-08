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УЕФА назвал номинантов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

УЕФА назвал номинантов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов в сезоне-2018/19
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена футболистов, номинированных на премии лучшим игрокам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов по позициям.

В списке оказались сразу пятеро представителей триумфатора турнира «Ливерпуля». Из «Тоттенхэма», добравшегося до финала соревнования, в число номинантов вошли два игрока. При этом единственным футболистом из списка, вылетевшим из Лиги чемпионов раньше стадии полуфинала, стал Криштиану Роналду.

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс», а ныне «Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс», а ныне «Барселона»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

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