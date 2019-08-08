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Короман: думаю, скоро вернусь в Россию, большое желание поработать в «Динамо»

Короман: думаю, скоро вернусь в Россию, большое желание поработать в «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман, который сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера, рассказал о своём желании поработать в стане бело-голубых.

«Пока это лишь намерение. Я связался с агентами, которые работают в России. У меня большое желание поработать именно в «Динамо», ведь я там играл. Не знал, что после моей публикации начнётся такое. Рад, что за моим «инстаграмом» следят. Думаю, скоро вернусь в вашу страну.

Мою запись неправильно перевели? Верно, я лишь изъявил желание. Сейчас я работаю главным тренером в сербском клубе «Жарково», у моей команды хорошие результаты, поэтому я хочу вернуться в Россию уже как тренер. Также в течение пары месяцев я буду должен принять решение, возглавить ли сборную Сербии U16. Национальная федерация футбола предложила мне этот пост», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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