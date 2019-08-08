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«Порту» заявил Касильяса на сезон-2019/20

«Порту» заявил Касильяса на сезон-2019/20
Футбол / Прочие турниры 0

Вратарь «Порту» Икер Касильяс может возобновить карьеру футболиста, несмотря на проблемы со здоровьем.

Как сообщается на официальном сайте португальского клуба, 38-летний испанец был включён в заявку команды на предстоящий сезон. При этом ранее Икер заявил, что займёт руководящую должность в «Порту».

Напомним, весной у Касильяса случился сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровнях трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Касильяс войдёт в руководство «Порту»
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