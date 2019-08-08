«Спартак» вышел на контакт с форвардом «Галатасарая» Дьяном

«Спартак» заинтересовался форвардом «Галатасарая» Мбайе Дьяном, сообщает Futbol Arena.
Согласно информации источника, красно-белые вышли на контакт с представителем 27-летнего нападающего, чтобы обсудить условия возможного перехода его клиента. В ответ московский клуб получил ответ, что игрок будет готов перебраться в Россию, если ему предложат контракт с зарплатой € 3 млн в год, что выше его текущего оклада. «Галатасарай» тоже был готов продать футболиста за сумму в € 13 млн. Однако в «Спартаке» такие условия посчитали завышенными.
Дьянь перешёл в «Галатасарай» в январе этого года из «Касимпаши» за € 13 млн. Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2023 года. Всего за «Галатасарай» сенегалец сыграл 17 матчей, забил 11 мячей и сделал 2 результативные передачи.
- 8 августа 2019
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