«Ростов» пообещал завтра объявить о новых трансферах
Пресс-служба «Ростова» в «Твиттере» сообщила, что завтра, 9 августа, клуб объявит о новых трансферах.
«Завтра мы объявим новичков! Ждёте?» — говорится в сообщении «Ростова».
Изображение доступно на странице «Ростова» в «Твиттере».
На старте сезона-2019/20 команда из Ростова-на-Дону набрала 8 очков в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (2 победы и 2 ничьих). Подопечные Валерия Карпина занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.
В 5-м туре российского первенства соперником «Ростова» будут самарские «Крылья Советов». Встреча состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 12 августа, начало — в 20:00 мск.
Список летних трансферов клубов Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Общая стоимость всех игроков РПЛ превысила € 1 млрд
- 8 августа 2019
-
17:32
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
17:02
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:37
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:04
-
16:02
-
15:41
-
15:40
-
15:18
-
15:01
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:29
-
14:24
-
14:06
-
14:04
-
13:41
-
13:38
-
13:16
-
13:01
-
12:40
-
12:26
-
12:25
-
12:22
-
12:11
-
12:04
Партнерский контент