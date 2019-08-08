«Ростов» пообещал завтра объявить о новых трансферах

Пресс-служба «Ростова» в «Твиттере» сообщила, что завтра, 9 августа, клуб объявит о новых трансферах.

«Завтра мы объявим новичков! Ждёте?» — говорится в сообщении «Ростова».

Изображение доступно на странице «Ростова» в «Твиттере».

На старте сезона-2019/20 команда из Ростова-на-Дону набрала 8 очков в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (2 победы и 2 ничьих). Подопечные Валерия Карпина занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.

В 5-м туре российского первенства соперником «Ростова» будут самарские «Крылья Советов». Встреча состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 12 августа, начало — в 20:00 мск.

Список летних трансферов клубов Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».