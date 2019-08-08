«Барселона» попросила Неймара отклонить предложение «Реала»

«Барселона» всё ещё надеется подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в текущее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые готовят новое предложение по 27-летнему нападающему парижан. В сделку по своему бывшему игроку каталонский клуб хочет включить Филиппе Коутиньо. «Барса» уже попросила Неймара отклонить предложение, которое сделал «Реал». Однако на «Камп Ноу» не уверены, что бразилец сделает это, так как «сливочные» предложили игроку более выгодный в финансовом плане контракт, нежели готовы дать чемпионы Испании.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.