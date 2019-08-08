Шишкин отказался от предложения «Тамбова» и подпишет контракт с «Торпедо»
Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин продолжит карьеру в московском «Торпедо». Стороны подпишут контракт до конца сезона-2019/20. 32-летний футболист отказался от предложения «Тамбова».
Шишкин выступал за «Краснодар» с 2017 по 2019 год. Этим летом «быки» сообщили о досрочном расторжении соглашения с хавбеком по обоюдному согласию. Ранее Роман также защищал цвета «Локомотива», «Спартака» и «Крыльев Советов».
В минувшем сезоне Шишкин на клубном уровне забил 2 мяча в 22 матчах во всех турнирах.
«Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге. В первых шести турах «автозаводцы» одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Столичная команда занимает пятое место в турнирной таблице.
Шишкин: сидеть в «Краснодаре» смысла не было, веду переговоры с клубом из Европы
- 8 августа 2019
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