Шишкин отказался от предложения «Тамбова» и подпишет контракт с «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин продолжит карьеру в московском «Торпедо». Стороны подпишут контракт до конца сезона-2019/20. 32-летний футболист отказался от предложения «Тамбова».

Шишкин выступал за «Краснодар» с 2017 по 2019 год. Этим летом «быки» сообщили о досрочном расторжении соглашения с хавбеком по обоюдному согласию. Ранее Роман также защищал цвета «Локомотива», «Спартака» и «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне Шишкин на клубном уровне забил 2 мяча в 22 матчах во всех турнирах.

«Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге. В первых шести турах «автозаводцы» одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Столичная команда занимает пятое место в турнирной таблице.