«Ньюкасл» хочет заполучить Фила Джонса
Руководство «Ньюкасл Юнайтед» заинтересовано в центральном защитнике «Манчестер Юнайтед» Филе Джонсе. «Сороки» попытаются арендовать 27-летнего футболиста, если сумеют продать защитника Кирана Кларка, сообщает ESPN GB.
Ожидается, что после приобретения «красными дьяволами» Гарри Магуайра игровое время Джонса значительно сократиться. Боссы «Ньюкасла» рассчитывают, что игрок и его нынешний клуб будут заинтересованы в сделке.
Фил выступает за «МЮ» с 2011 года. В сезоне-2018/19 защитник помог манкунианцам в 24 матчах во всех турнирах. В его активе одна результативная передача.
В минувшей кампании «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Ньюкасл» — на 13-м.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за форварда «Атлетика» Уильямса € 88 млн
- 8 августа 2019
-
18:58
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:18
-
18:06
-
18:04
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:32
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
17:02
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:37
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:04
-
16:02
-
15:41
-
15:40
-
15:18
-
15:01
-
14:54
-
14:48
-
14:44
Партнерский контент