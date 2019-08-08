«Андерлехт» может приобрести у «Зенита» Джорджевича

Как стало известно «Чемпионату», «Андерлехт» может приобрести у «Зенита» черногорского нападающего Луку Джорджевича.
Джорджевич выступает за «Зенит» с лета 2012 года. Два последних года он провёл в аренде в тульском «Арсенале». В минувшем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 27 матчей. На его счету 9 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 25-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года. Всего за петербургский клуб игрок провёл 30 матчей и забил 3 мяча.
Ранее Джорджевич также выступал за «Могрен», «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину». В составе сборной Черногории нападающий сыграл 11 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.
«Андерлехт» в минувшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
- 8 августа 2019
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