«Андерлехт» может приобрести у «Зенита» Джорджевича

Как стало известно «Чемпионату», «Андерлехт» может приобрести у «Зенита» черногорского нападающего Луку Джорджевича.

Джорджевич выступает за «Зенит» с лета 2012 года. Два последних года он провёл в аренде в тульском «Арсенале». В минувшем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 27 матчей. На его счету 9 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 25-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года. Всего за петербургский клуб игрок провёл 30 матчей и забил 3 мяча.

Ранее Джорджевич также выступал за «Могрен», «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину». В составе сборной Черногории нападающий сыграл 11 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

«Андерлехт» в минувшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.