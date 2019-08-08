«Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова
Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените». Стороны договорились об арендном соглашении с правом последующего выкупа.
В минувшем сезоне Захаров помог «Енисею» в 26 матчах молодёжного первенства России. 18-летний игрок записал в актив 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.
«Зенит», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В первых четырёх встречах в сезоне-2019/20 команда из Санкт-Петербурга одержала три победы и один раз сыграла вничью.
В 5-м туре чемпионата России соперником сине-бело-голубых будет московское «Динамо». Матч состоится 10 августа в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 19:00 мск.
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Много забавных комментариев.
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