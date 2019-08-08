Кульков: «Спартак» сильно обновился, ничего страшного, если он не пройдёт «Тун»

Бывший игрок «Спартака» Василий Кульков поделился мнением о предстоящем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы красно-белых с «Туном».

«Сегодня очень важная игра, гол на чужом поле может многое решить в этом противостоянии, поэтому об ответном домашнем поединке думать пока не стоит. «Спартак» должен играть на победу.

Команда сильно обновилась, пришло много новых игроков, поэтому ничего страшного, если «Спартаку» не удастся пройти в следующий этап.

Один из новичков, это Шюррле, — игрок высокого уровня, который, по моему мнению, должен спокойно ощущать себя как на поле, так и вне его и быть готов взять на себя важную роль в атаке», — сказал Кульков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Максимовым.