«Тун» — «Спартак»: составы команд на первый матч квалификации Лиги Европы

Тренерские штабы «Туна» и «Спартака» определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Тун": Фэвр, Гларнер, Хавенар, Родригес, Джосс, Кастроман, Гельми, Стилхарт, Хефти, Манси, Рапп.
Запасные: Каблан, Рот, Саланович, Тосетти, Васич, Хирцель, Хунцикер.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.
Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Обслужит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто.
Ответный матч «Спартака» с «Туном» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
- 8 августа 2019
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