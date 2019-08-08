«Тун» — «Спартак»: составы команд на первый матч квалификации Лиги Европы

Тренерские штабы «Туна» и «Спартака» определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Тун": Фэвр, Гларнер, Хавенар, Родригес, Джосс, Кастроман, Гельми, Стилхарт, Хефти, Манси, Рапп.

Запасные: Каблан, Рот, Саланович, Тосетти, Васич, Хирцель, Хунцикер.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Обслужит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто.

Ответный матч «Спартака» с «Туном» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.