«Арсенал» объявил о подписании Тирни за € 27 млн

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Селтика» Кирана Тирни.

Трансфер 22-летнего игрока обошёлся «канонирам» в € 27 млн. Футболист подписал контракт с лондонским клубом сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В новой команде шотландец будет выступать под 3-м номером.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери уже прокомментировал переход Тирни: «Мы очень рады, что Киран присоединился к нам. Он очень талантливый игрок, который будет продолжать прогрессировать. Он увеличивает наши возможности в обороне, и я с нетерпением жду, когда он присоединится к нашей команде».

В минувшем сезоне Тирни принял участие в 40 играх за «Селтик». На его счету 1 забитый мяч и 6 результативных передач.

Не пропусти ни одного яркого момента АПЛ с подпиской OKKO SPORT.