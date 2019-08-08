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Украинского футболиста дисквалифицировали за расизм

Украинского футболиста дисквалифицировали за расизм
Футбол / Лига Европы 0

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать украинского голкипера латвийского клуба «Вентспилс» Константина Махновского на 10 еврокубковых матчей за проявление расизма, сообщает пресс-служба организации.

Инцидент произошёл в концовке ответной встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с мальтийской «Гзирой Юнайтед» (2:2, 4:0 — первая игра). Махновский и сенегальский нападающий «Гзиры» Амаду Самб оскорбили друг друга. Футболисты получили по красной карточке. Слова 30-летнего украинского вратаря были расценены как расистские.

Самб тоже получил дисквалификацию от УЕФА — он будет вынужден пропустить два матча в еврокубках.

Посмотреть календарь игр Лиги Европы можно на «Чемпионате».

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