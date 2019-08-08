Болельщики «Туна» принесли на стадион изображение Путина

Болельщики «Туна» принесли на стадион перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» картонную президента Российской Федерации Владимира Путина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Также у фанатов швейцарской команды оказался образ президента США Дональда Трампа. При этом сами болельщики признались, что они любят Путина.

Матч «Тун» — «Спартак» обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.

Ответный матч «Спартака» с «Туном» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с «Брондбю» или «Брагой».

Фанаты «Туна» принесли на стадион изображение Путина