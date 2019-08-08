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«Тоттенхэм» приобрёл Сессеньона у «Фулхэма» за £ 25 млн

«Тоттенхэм» приобрёл Сессеньона у «Фулхэма» за £ 25 млн
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника Райана Сессеньона у «Фулхэма». 19-летний игрок подписал со «шпорами» шестилетний контракт. В новом клубе англичанин будет выступать под 19-м номером.

Видео можно посмотреть на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».

По информации английских СМИ, за Сессеньона «Тоттенхэм» заплатил £ 25 млн (€ 27,1 млн). Ещё £ 5 млн (€ 5,4 млн) предусмотрены в качестве бонусных выплат.

Райан — воспитанник «Фулхэма». За основную команду «дачников» хавбек начал выступать в 2016 году. В минувшем сезоне Сессеньон на клубном уровне забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.

«Тоттенхэм» 10 августа на домашнем стадионе проведёт встречу 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», начало — в 19:30 мск.

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