«Тоттенхэм» приобрёл Сессеньона у «Фулхэма» за £ 25 млн

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника Райана Сессеньона у «Фулхэма». 19-летний игрок подписал со «шпорами» шестилетний контракт. В новом клубе англичанин будет выступать под 19-м номером.
Видео можно посмотреть на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».
По информации английских СМИ, за Сессеньона «Тоттенхэм» заплатил £ 25 млн (€ 27,1 млн). Ещё £ 5 млн (€ 5,4 млн) предусмотрены в качестве бонусных выплат.
Райан — воспитанник «Фулхэма». За основную команду «дачников» хавбек начал выступать в 2016 году. В минувшем сезоне Сессеньон на клубном уровне забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.
«Тоттенхэм» 10 августа на домашнем стадионе проведёт встречу 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», начало — в 19:30 мск.
- 8 августа 2019
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