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«Тун» — «Спартак»: на матче присутствуют 500 фанатов московской команды

«Тун» — «Спартак»: на матче присутствуют 500 фанатов московской команды
Футбол / Лига Европы 0

На первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» в Швейцарии присутствуют около 500 болельщиков московского клуба, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Фанаты «Спартака» на матче с «Туном»
Фанаты «Спартака» на матче с «Туном»
Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Игра «Тун» — «Спартак» в эти минуты проходит в Туне на стадионе «Арена Тун». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. К 28-й минуте счёт 1:0 в пользу команды Олега Кононова. Автором гола стал нападающий Эсекьель Понсе.

Ответную встречу команды проведут в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа, начало — в 19:45 мск.

Напомним, ранее полиция попросила болельщиков убрать изображение президента России Владимира Путина со стадиона «Арена Тун».

Посмотреть календарь игр Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Болельщики «Туна» принесли на стадион изображение Путина
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