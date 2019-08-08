«Тун» — «Спартак»: на матче присутствуют 500 фанатов московской команды
На первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» в Швейцарии присутствуют около 500 болельщиков московского клуба, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Фанаты «Спартака» на матче с «Туном»
Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»
Игра «Тун» — «Спартак» в эти минуты проходит в Туне на стадионе «Арена Тун». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. К 28-й минуте счёт 1:0 в пользу команды Олега Кононова. Автором гола стал нападающий Эсекьель Понсе.
Ответную встречу команды проведут в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа, начало — в 19:45 мск.
Напомним, ранее полиция попросила болельщиков убрать изображение президента России Владимира Путина со стадиона «Арена Тун».
Посмотреть календарь игр Лиги Европы можно на «Чемпионате».
Болельщики «Туна» принесли на стадион изображение Путина
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