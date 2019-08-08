Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»

Нападающий Энди Кэрролл продолжит карьеру в «Ньюкасл Юнайтед». 30-летний англичанин на правах свободного агента подписал с «сороками» однолетний контракт, сообщает пресс-служба клуба.
Фото доступно на странице «Ньюкасла» в «Инстаграме».
Кэрролл — воспитанник «Ньюкасла». За основную команду «сорок» форвард начал выступать в 2006 году. В 2011-м Энди перешёл в «Ливерпуль», где провёл полтора сезона. Следующим клубом в карьере футболиста стал «Вест Хэм Юнайтед», чьи цвета он защищал до нынешнего лета.
В сезоне-2018/19 Кэрролл помог «молотобойцам» в 14 матчах. В его активе 1 мяч.
В минувшей кампании «Ньюкасл» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» 11 августа проведёт встречу 1-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом». Игра состоится в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начало — в 16:00 мск.
- 8 августа 2019
-
21:56
-
21:51
-
21:38
-
21:33
-
21:25
-
21:22
-
21:11
-
21:02
-
20:59
-
20:28
-
20:21
-
20:11
-
20:08
-
19:56
-
19:49
-
19:43
-
19:24
-
19:08
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:18
-
18:06
-
18:04
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:32
-
17:31