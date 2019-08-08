Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»

Нападающий Энди Кэрролл продолжит карьеру в «Ньюкасл Юнайтед». 30-летний англичанин на правах свободного агента подписал с «сороками» однолетний контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Фото доступно на странице «Ньюкасла» в «Инстаграме».

Кэрролл — воспитанник «Ньюкасла». За основную команду «сорок» форвард начал выступать в 2006 году. В 2011-м Энди перешёл в «Ливерпуль», где провёл полтора сезона. Следующим клубом в карьере футболиста стал «Вест Хэм Юнайтед», чьи цвета он защищал до нынешнего лета.

В сезоне-2018/19 Кэрролл помог «молотобойцам» в 14 матчах. В его активе 1 мяч.

В минувшей кампании «Ньюкасл» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» 11 августа проведёт встречу 1-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом». Игра состоится в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начало — в 16:00 мск.