«Тун» — «Спартак»: Понсе и Бакаев забили дебютные голы за красно-белых

После первого тайма «Спартак» обыгрывает «Тун» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счётом 2:0.
В составе красно-белых забитыми мячами отметились форвард Эсекьель Понсе и полузащитник Зелимхан Бакаев. Для них это были дебютные гол за московский клуб.
Понсе воспользовался ошибкой защитника «Туна», который выбил мяч из-под ноги Резиуана Мирзова прямо на него. Форвард «Спартака» практически с края вратарской расстрелял ближний угол Гийома Февра.
Бакаев забил после смещения справа в центр и удара в дальний угол ворот Февра, который не смог дотянуться до мяча.
Ответный матч «Спартака» с «Туном» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:45 мск. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с «Брондбю» или «Брагой».
- 8 августа 2019
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