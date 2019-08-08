«Тун» — «Спартак»: Шюррле не реализовал пенальти

В первом матче 3-го квалификационного раунда между «Туном» и «Спартаком» полузащитник красно-белых Андре Шюррле не реализовал пенальти.

28-летний хавбек сам же и заработал 11-метровый удар. На 65-й минуте против него были нарушены правила в штрафной площади «Туна». Однако голкипер швейцарской команды Гийом Февр смог отразить удар немца с пенальти в левом нижнем углу.

Игра «Тун» — «Спартак» в эти минуты проходит в Туне на стадионе «Арена Тун». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча между командами состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало встречи — в 19:45 мск.

Посмотреть календарь матчей нынешнего сезона Лиги Европы можно на «Чемпионате».