«Тун» — «Спартак»: Шюррле не реализовал пенальти
В первом матче 3-го квалификационного раунда между «Туном» и «Спартаком» полузащитник красно-белых Андре Шюррле не реализовал пенальти.
28-летний хавбек сам же и заработал 11-метровый удар. На 65-й минуте против него были нарушены правила в штрафной площади «Туна». Однако голкипер швейцарской команды Гийом Февр смог отразить удар немца с пенальти в левом нижнем углу.
Игра «Тун» — «Спартак» в эти минуты проходит в Туне на стадионе «Арена Тун». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная встреча между командами состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало встречи — в 19:45 мск.
Посмотреть календарь матчей нынешнего сезона Лиги Европы можно на «Чемпионате».
«Тун» — «Спартак»: швейцарская команда сравняла счёт, забив два мяча за 7 минут
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