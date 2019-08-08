«Тун» — «Спартак»: Бакаев вывел гостей вперёд после передачи Шюррле

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев на 73-й минуте выездного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» вывел российскую команду вперёд, отправив мяч в ворота соперника после передачи хавбека Андре Шюррле. Счёт стал 3:2 в пользу гостей.

Команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу «Спартака» — отличились нападающий Эсекьель Понсе и Бакаев. В начале второго тайма один мяч отыграл хавбек «Туна» Ниас Хефти, а спустя семь минут гол забил форвард Симоне Рапп.

Игра «Тун» — «Спартак» в эти минуты проходит в Туне на стадионе «Арена Тун». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа, начало — в 19:45 мск.