«Мариуполь» поделил очки с «АЗ Алкмар», ПСВ обыграл «Хёугесунн»

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Мариуполь» принимал «АЗ Алкмар». Встреча состоялась в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 0:0.
В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы норвежский «Хёугесунн» принимал ПСВ. Игра прошла в Хёугесунне на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Нидерландов. Автором единственного гола стал нападающий Стивен Бергвейн, реализовавший пенальти на 24-й минуте.
Результаты других встреч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
АЕК (Ларнака) — «Гент» — 1:1
«Спарта» (Прага) — «Трабзонспор» — 2:2
«Университатя» — АЕК (Афины) — 0:2
«Брондбю» — «Брага» — 2:4
«Вентспилс» — «Витория Гимарайнш» — 0:3
«Шериф» — АИК — 1:2
«Мольде» — «Арис» — 3:0
«Мальмё» — «Зриньски» — 3:0
«Нефтчи» — «Бней Иегуда» — 2:2.
Ответные матчи команды проведут 15 августа.
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