«Мариуполь» поделил очки с «АЗ Алкмар», ПСВ обыграл «Хёугесунн»

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Мариуполь» принимал «АЗ Алкмар». Встреча состоялась в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 0:0.

В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы норвежский «Хёугесунн» принимал ПСВ. Игра прошла в Хёугесунне на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Нидерландов. Автором единственного гола стал нападающий Стивен Бергвейн, реализовавший пенальти на 24-й минуте.

Результаты других встреч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

АЕК (Ларнака) — «Гент» — 1:1

«Спарта» (Прага) — «Трабзонспор» — 2:2

«Университатя» — АЕК (Афины) — 0:2

«Брондбю» — «Брага» — 2:4

«Вентспилс» — «Витория Гимарайнш» — 0:3

«Шериф» — АИК — 1:2

«Мольде» — «Арис» — 3:0

«Мальмё» — «Зриньски» — 3:0

«Нефтчи» — «Бней Иегуда» — 2:2.

Ответные матчи команды проведут 15 августа.