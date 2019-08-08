Луис Адриано пришёл на презентацию в «Палмейрасе» со своей русской девушкой

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано пришёл на своё представление в качестве игрока «Палмейраса» с подругой - Екатериной Дорожко. Презентация футболиста состоялась сегодня, 8 августа.
Ранее Дорожко в «Инстаграме» сообщила, что отправится вслед за избранником в Бразилию.
Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» 32-летний Адриано становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Суперкубка России. Ранее он также выступал за «Интернасьонал» и донецкий «Шахтёр». Адриано сыграл четыре матча за сборную Бразилии, но не забил ни одного гола.
- 8 августа 2019
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