«Арсенал» объявил о приобретении Давида Луиса

Защитник Давид Луис официально стал игроком лондонского «Арсенала». «Канониры» приобрели 32-летнего бразильца у другого клуба из столицы Англии — «Челси». В новой команде футболист будет выступать под 23-м номером.

По информации СМИ, трансфер Луиса обошёлся «Арсеналу» в £ 8 млн (около € 8,7 млн).

Фото доступно на странице «Арсенала» в «Твиттере».

Давид выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, после чего провёл два сезона в «Пари Сен-Жермен». В 2016-м защитник вернулся в лондонский клуб. В минувшей кампании забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 36 матчах английской Премьер-лиги.

В составе «Челси» Луис — чемпион АПЛ (2017), обладатель Кубка Англии (2012, 2018), а также победитель Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013, 2019).