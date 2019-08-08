Видео: представление новичков английской Премьер-Лиги

Официальный вещатель АПЛ в России «Okko Спорт» посвятил выпуск программы «Мир Премьер-лиги» командам, которые поднялись в высший дивизион страны из Чемпионшипа.

В телевизионной передаче рассказывается, как «Норвич Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла» проводили предсезонную подготовку.

Напомним, «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать матчи английской Премьер-лиги на территории России в период с 2019 по 2022 год. Болельщики получат возможность смотреть прямые трансляции всех 380 матчей сезона, а также доступ к архиву трансляций, аналитическим, информационным и развлекательным передачам, созданным как АПЛ, так и видеоредакцией «Okko Спорт». Контент доступен для просмотра на любых устройствах Smart TV, мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android, а также на сайте «Okko Спорт» в разрешении Full HD.