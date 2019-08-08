БАТЭ одержал победу в матче с «Сараево», «Заря» сыграла вничью с ЦСКА из Софии

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Сараево» (Босния и Герцеговина) принимал БАТЭ (Беларусь). Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага на 19-й минуте. В середине второго тайма хавбек Эрвен Мукам увеличил преимущество команды из Беларуси, реализовав пенальти. В компенсированное время мяч в ворота гостей отправил нападающий «Сараево» Харис Ханджич.
В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА из Софии принимал луганскую «Зарю». Игра прошла в Софии на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол забил форвард ЦСКА Эвандро да Силва на 13-й минуте. До перерыва полузащитник «Зари» Владлен Юрченко сравнял счёт, реализовав пенальти.
Результаты других встреч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
«Маккаби» (Тель-Авив) — «Судува» — 1:2
«Лудогорец» — «Нью-Сейнтс» — 5:0
«Антверпен» — «Виктория Пльзень» — 1:0
«Локомотив» (Пловдив) — «Страсбург» — 0:1
«Фейеноорд» — «Динамо» (Тбилиси) — 4:0.
Ответные матчи команды проведут 15 августа.
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