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БАТЭ одержал победу в матче с «Сараево», «Заря» сыграла вничью с ЦСКА из Софии

БАТЭ одержал победу в матче с «Сараево», «Заря» сыграла вничью с ЦСКА из Софии
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Сараево» (Босния и Герцеговина) принимал БАТЭ (Беларусь). Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага на 19-й минуте. В середине второго тайма хавбек Эрвен Мукам увеличил преимущество команды из Беларуси, реализовав пенальти. В компенсированное время мяч в ворота гостей отправил нападающий «Сараево» Харис Ханджич.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 20:45 МСК
Сараево
Сараево, Босния и Герцеговина
1 : 2
БАТЭ
Борисов, Беларусь
0:1 – Бага – 19, 0:2 – Мукам – 71 (пен), 1:2 – Ханджич – 90+2

В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА из Софии принимал луганскую «Зарю». Игра прошла в Софии на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол забил форвард ЦСКА Эвандро да Силва на 13-й минуте. До перерыва полузащитник «Зари» Владлен Юрченко сравнял счёт, реализовав пенальти.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА С
София, Болгария
1 : 1
Заря
Луганск, Украина
1:0 – да Силва – 13, 1:1 – Юрченко – 45+1 (пен)

Результаты других встреч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

«Маккаби» (Тель-Авив) — «Судува» — 1:2

«Лудогорец» — «Нью-Сейнтс» — 5:0

«Антверпен» — «Виктория Пльзень» — 1:0

«Локомотив» (Пловдив) — «Страсбург» — 0:1

«Фейеноорд» — «Динамо» (Тбилиси) — 4:0.

Ответные матчи команды проведут 15 августа.

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