Тиль: смогу сыграть с «Ахматом», готовлюсь к предстоящему матчу

Новичок «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о победе красно-белых над «Туном» (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и заявил о готовности выйти на поле в матче 5-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Первый тайм был хорошим. Что касается второго тайма, пропускать два гола за 10 минут, конечно, над этим надо работать. Есть гандикап, дома нас устраивает ничья. Будем играть дальше. Расстроен, что не смог сыграть. В воскресенье смогу сыграть, поэтому готовлюсь к предстоящему матчу.

Выход на поле в Грозном? Играть готов, хорошо себя чувствую, но решать будет тренер. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее, учу русский язык", — цитирует Тиля «Матч ТВ».

Трансфер Тиля обошёлся «Спартаку» в € 18 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт на четыре года.