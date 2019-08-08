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«Млада Болеслав» с Комличенко сыграла вничью со «Стяуа» в Лиге Европы

«Млада Болеслав» с Комличенко сыграла вничью со «Стяуа» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский «Стяуа» принимал чешскую «Младу Болеслав». Встреча прошла в Джурджу на стадионе «Марин Анастасовичи» и завершилась со счётом 0:0.

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко провёл на поле всю игру.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 21:30 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
0 : 0
Млада Болеслав
Болеслав, Чехия

Результаты других матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

«Мидтьюлланн» — «Рейнджерс» — 2:4

«Дюделанж» — «Нымме Калью» — 3:1

«Норрчёпинг» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) — 1:1

«Риека» — «Абердин» — 2:0

«Аустрия» (Вена) — «Аполлон» (Лимасол) — 1:2

«Вадуц» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 0:5.

Ответные встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 15 августа. Посмотреть календарь турнира можно на «Чемпионате».

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