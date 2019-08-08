ЦСКА вышел на контакт с агентом форварда «Флуминенсе» Абреу
Московский ЦСКА вышел на контакт с окружением форварда «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантоса, сообщает UOL.
Согласно информации источника, «армейцы» контактировали с агентом 22-летнего нападающего, чтобы оценить возможность перехода игрока.
Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» хочет выручить за Абреу не менее € 15 млн. При этом бразильский клуб владеет только 50% правами на форварда. На нападающего также претендует «Фиорентина».
Действующий контракт Педро Абреу с «Флуминенсе» рассчитан до июля 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл в чемпионате Бразилии 11 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами (два — с пенальти) и одной результативной передачей. За первую команду «Флуминенсе» нападающий выступает с 2017 года.
ЦСКА заинтересован в форварде «Флуминенсе», за игрока просят не менее € 15 млн
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