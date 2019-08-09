Радимов — о Заболотном: «Сочи», у вас есть теперь отличный человек и футболист!

Главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал переход нападающего Антона Заболотного в «Сочи».

«Удачи, дружище. Спасибо за отличную работу и помощь пацанам из «Зенита»-2! Будем за тебя болеть! «Сочи», у вас есть теперь отличный человек и футболист!», – написал Радимов на своей странице в «инстаграме».

Напомним, что Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.

«Сочи» после четырёх туров занимает в Российской Премьер-Лиге предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.