Радимов — о Заболотном: «Сочи», у вас есть теперь отличный человек и футболист!
Главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал переход нападающего Антона Заболотного в «Сочи».
«Удачи, дружище. Спасибо за отличную работу и помощь пацанам из «Зенита»-2! Будем за тебя болеть! «Сочи», у вас есть теперь отличный человек и футболист!», – написал Радимов на своей странице в «инстаграме».
Напомним, что Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.
«Сочи» после четырёх туров занимает в Российской Премьер-Лиге предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
«Зенит» объявил об уходе Заболотного в «Сочи»
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