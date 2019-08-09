Эмери: Айуоби был важной частью «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал переход вингера Алекса Айуоби в «Эвертон». 23-летний нигериец подписал с «ирисками» пятилетний контракт.
«Алекс внёс большой вклад в «Арсенал». Он много работал в академии, где стал примером для многих молодых игроков, а затем стал важной частью основной команды. Мы желаем ему всяческих успехов в будущем», — приводит слова Эмери пресс-служба «Арсенала».
Алекс — воспитанник «Арсенала». За основную команду «канониров» вингер выступал с 2015 по 2019 год. В сезоне-2018/19 футболист на клубном уровне забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.
Айуоби стал седьмым приобретением «Эвертона» в это летнее трансферное окно. Ранее состав «ирисок» пополнили голкипер Йонас Лоссль, защитник Джибриль Сидибе, хавбеки Андре Гомеш, Фабиан Делф и Жан-Филипп Гбамин, а также нападающий Мойзе Кин.
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