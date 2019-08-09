Рахимич: результаты ЦСКА очень радуют, команда обретает стабильность
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» с «Сочи» в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
«Результаты ЦСКА очень радуют. Команда обретает стабильность и уверенность в своих силах. Это позволяет спокойно брать свои очки. Надеюсь, победная серия продлится и в матче с «Сочи». Но ни в коем случае нельзя говорить о какой-либо недооценке соперника. Южане — очень опасный коллектив, но я считаю, что ЦСКА сильнее и должен их обыгрывать», — приводят слова Рахимича «Известия».
Матч ЦСКА – «Сочи» состоится в воскресенье, 11 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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