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Рахимич: результаты ЦСКА очень радуют, команда обретает стабильность

Рахимич: результаты ЦСКА очень радуют, команда обретает стабильность
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» с «Сочи» в пятом туре Российской Премьер-Лиги.

«Результаты ЦСКА очень радуют. Команда обретает стабильность и уверенность в своих силах. Это позволяет спокойно брать свои очки. Надеюсь, победная серия продлится и в матче с «Сочи». Но ни в коем случае нельзя говорить о какой-либо недооценке соперника. Южане — очень опасный коллектив, но я считаю, что ЦСКА сильнее и должен их обыгрывать», — приводят слова Рахимича «Известия».

Матч ЦСКА – «Сочи» состоится в воскресенье, 11 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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