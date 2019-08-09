Ло Чельсо — о переходе в «Тоттенхэм»: это было лёгкое решение

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо прокомментировал свой переход в «Тоттенхэм Хотспур».

«Это было лёгкое решение. «Тоттенхэм» играет в Лиге чемпионов каждый год, имеет невероятный стадион и тренировочную базу. Аргентинские специалисты в команде проявили ко мне интерес, что сыграло большую роль», — приводит слова Ло Чельсо пресс-служба «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что за «шпор» 23-летний хавбек будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2019/20. Стоимость сделки оценивается в € 16 млн. По завершении аренды «Тоттенхэм» будет иметь право выкупа контракта футболиста. За лондонский клуб аргентинец будет выступать под 18-м номером.

В минувшем сезоне испанской Примеры Ло Чельсо сыграл в 46 матчах за «Бетис» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 6 голевых передач. На Кубке Америки — 2019 он принял участие в 6 играх, где забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.