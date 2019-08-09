Назаров спел о победе «Спартака» над «Туном»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором пропел стихотворение, посвящённое победе красно-белых в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (3:2).

«По «Туну», по упрямому «Туну»,

Где из пластмассы изумрудный газон,

Вы натянули, душ болельщицких струны,

Я сердцем слышу их тугой перезвон.

Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,

Отступив — выпрямлялись, как былинный «Спартак».

Если Шюррле промазал — это даже неплохо,

Значит будет усердно исправлять свой косяк.

По «Туну», по настырному «Туну»,

Что затерялся в невысоких горах,

Мы научились брать за жабры фортуну,

И начинаем побеждать на зубах».

Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.