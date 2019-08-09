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Назаров спел о победе «Спартака» над «Туном»

Назаров спел о победе «Спартака» над «Туном»
Футбол / Лига Европы 0

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором пропел стихотворение, посвящённое победе красно-белых в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (3:2).

«По «Туну», по упрямому «Туну»,
Где из пластмассы изумрудный газон,
Вы натянули, душ болельщицких струны,
Я сердцем слышу их тугой перезвон.

Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,
Отступив — выпрямлялись, как былинный «Спартак».
Если Шюррле промазал — это даже неплохо,
Значит будет усердно исправлять свой косяк.

По «Туну», по настырному «Туну»,
Что затерялся в невысоких горах,
Мы научились брать за жабры фортуну,
И начинаем побеждать на зубах».

Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.

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