Назаров спел о победе «Спартака» над «Туном»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором пропел стихотворение, посвящённое победе красно-белых в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (3:2).
«По «Туну», по упрямому «Туну»,
Где из пластмассы изумрудный газон,
Вы натянули, душ болельщицких струны,
Я сердцем слышу их тугой перезвон.
Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,
Отступив — выпрямлялись, как былинный «Спартак».
Если Шюррле промазал — это даже неплохо,
Значит будет усердно исправлять свой косяк.
По «Туну», по настырному «Туну»,
Что затерялся в невысоких горах,
Мы научились брать за жабры фортуну,
И начинаем побеждать на зубах».
Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.
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