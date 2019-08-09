Гершкович: успешный старт «Урала» закономерен

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом».
«Оба коллектива производят приятное впечатление на старте сезона. Но при этом не всегда мы видим футбол самого высокого качества в их исполнении. Поэтому хочется пожелать командам поменьше брака, чтобы мы смогли насладиться отличным матчем.
Если говорить об успешном старте «Урала», то он закономерен. В команде проводится отличная тренерская работа, а также она обладает неплохим по меркам нашей лиги подбором игроков. Приятно, что екатеринбуржцы пытаются ворваться в элиту нашего футбола», — приводят слова Гершковича «Известия».
Матч «Локомотив» – «Урал» состоится в воскресенье, 11 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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