Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гершкович: успешный старт «Урала» закономерен

Гершкович: успешный старт «Урала» закономерен
Футбол / РПЛ 0

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом».

«Оба коллектива производят приятное впечатление на старте сезона. Но при этом не всегда мы видим футбол самого высокого качества в их исполнении. Поэтому хочется пожелать командам поменьше брака, чтобы мы смогли насладиться отличным матчем.

Если говорить об успешном старте «Урала», то он закономерен. В команде проводится отличная тренерская работа, а также она обладает неплохим по меркам нашей лиги подбором игроков. Приятно, что екатеринбуржцы пытаются ворваться в элиту нашего футбола», — приводят слова Гершковича «Известия».

Матч «Локомотив» – «Урал» состоится в воскресенье, 11 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Общая стоимость всех игроков РПЛ превысила € 1 млрд
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент