Гершкович: успешный старт «Урала» закономерен

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом».

«Оба коллектива производят приятное впечатление на старте сезона. Но при этом не всегда мы видим футбол самого высокого качества в их исполнении. Поэтому хочется пожелать командам поменьше брака, чтобы мы смогли насладиться отличным матчем.

Если говорить об успешном старте «Урала», то он закономерен. В команде проводится отличная тренерская работа, а также она обладает неплохим по меркам нашей лиги подбором игроков. Приятно, что екатеринбуржцы пытаются ворваться в элиту нашего футбола», — приводят слова Гершковича «Известия».

Матч «Локомотив» – «Урал» состоится в воскресенье, 11 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.