Тренер «Туна»: мы должны были выигрывать у «Спартака»

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер дал комментарий после поражения команды со счётом 2:3 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком».

«Мы должны были выигрывать у «Спартака». Я думаю, что исход противостояния не решён. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве.

Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча. Мы подарили эти моменты «Спартаку».

Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплоченно, всё возможно», — приводит слова Шнайдера ТАСС.

Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.