Агент Джорджевича: Лука, вероятнее всего, перейдёт в «Локомотив»

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, заявил, что его клиент, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

«Лука, вероятнее всего, перейдёт в «Локомотив». В пятницу будет виднее, но я думаю, что всё сложится. Однако многое зависит и от «Зенита», — приводит слова Глушевича Sport24.

Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».

В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий ни разу не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных в четырёх матчах.