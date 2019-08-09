Агент Джорджевича: Лука, вероятнее всего, перейдёт в «Локомотив»
Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, заявил, что его клиент, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском «Локомотиве».
«Лука, вероятнее всего, перейдёт в «Локомотив». В пятницу будет виднее, но я думаю, что всё сложится. Однако многое зависит и от «Зенита», — приводит слова Глушевича Sport24.
Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».
В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий ни разу не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных в четырёх матчах.
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