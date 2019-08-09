Павлюченко: Кононову нужно время, чтобы наиграть и построить новую команду

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко дал комментарий после победы «Спартака» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном». Игра состоялась на стадионе «Арена Тун» в Туне. Итоговый счёт встречи — 3:2.

«Сейчас игра в команде перестраивается, костяк ушёл этим летом. Главному тренеру тоже сложно, раньше он работал с одними футболистами, а теперь надо строить команду с абсолютно другими. Конечно, болельщики будут требовать результат здесь и сейчас, но Кононову нужно время, чтобы наиграть и построить новую команду.

Когда Шюррле вышел в игре с «Туном» во втором тайме, то команда стала умнее действовать в атаке. Видно, что немец — это футболист высокого уровня, он очень хорош. Мне ещё понравился Бакаев, очень хорошо выглядел», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.