Павлюченко: Кононову нужно время, чтобы наиграть и построить новую команду

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко дал комментарий после победы «Спартака» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном». Игра состоялась на стадионе «Арена Тун» в Туне. Итоговый счёт встречи — 3:2.
«Сейчас игра в команде перестраивается, костяк ушёл этим летом. Главному тренеру тоже сложно, раньше он работал с одними футболистами, а теперь надо строить команду с абсолютно другими. Конечно, болельщики будут требовать результат здесь и сейчас, но Кононову нужно время, чтобы наиграть и построить новую команду.
Когда Шюррле вышел в игре с «Туном» во втором тайме, то команда стала умнее действовать в атаке. Видно, что немец — это футболист высокого уровня, он очень хорош. Мне ещё понравился Бакаев, очень хорошо выглядел», — приводит слова Павлюченко ТАСС.
Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.
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