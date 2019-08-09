Червиченко: Глушаков наверняка захочет показать бывшему клубу свой уровень

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Ахматом» в пятом туре Российской Премьер-Лиги. В этой встрече в стартовом составе грозненского клуба может дебютировать экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков.

«Игроки, которые не очень хорошо уходят из клуба, всегда по-особенному настраиваются на матчи против своих бывших команд. Глушаков — неплохой игрок, а по российским меркам даже хороший, но он никогда не был футболистом экстра-класса. Тем не менее в одном конкретном матче футболист способен на очень многое. Денис — человек казачьих кровей, и он наверняка захочет показать бывшему клубу свой уровень. Будет очень смешно, если Глушаков своей игрой в «Ахмате» «уволит» из «Спартака» Олега Кононова», — приводят слова Червиченко «Известия».

32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.