Быстров: три-четыре игрока топового уровня «Зениту» точно необходимы

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал подписание сине-бело-голубыми вингера «Барселоны» Малкома.

«Какое впечатление произвёл Малком? Разве можно говорить о впечатлении по 20 минутам игры? Не знаю, в каком он сейчас физическом состоянии, но видно, что бразилец быстрый и техничный. Пока, правда, он не успел проявить себя. Малком ещё молодой, ему нужно работать и доказывать свою состоятельность.

Я считаю, что под Лигу чемпионов это хороший трансфер. Ну, а ценами сейчас никого не удивишь. Тем более что его брали из «Барселоны» — клуба с именем. Забьёт свои голы в главном клубном турнире Старого Света, и цена на футболиста сразу же вырастет раза в два.

Нуждается ли «Зенит» в дальнейшем усилении? Если говорить о Лиге чемпионов, то три-четыре игрока топового уровня точно необходимы. Однако на них придётся потратить огромное количество денег. Пойдёт ли на это «Зенит»? Смотря какие задачи ставит руководство перед командой», — приводит слова Быстрова «Спорт уик-энд».