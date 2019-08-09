Стало известно, сколько клубы АПЛ потратили летом на трансферы

Клубы английской Премьер-лиги в летнее трансферное окно потратили £ 1,386 млрд (около € 1,5 млрд), сообщает Transfermarkt. При этом прошедшее трансферное окно не пробило рекорд — в 2017 году команды из АПЛ в сумме потратили на новых футболистов £ 1,455 млрд.
Самую крупную покупку нынешним летом совершил «Манчестер Юнайтед», который купил у «Лестера Сити» защитника сборной Англии Гарри Магуайра за £78, 3 млн. Второе место занял «Арсенал», купивший у «Лилля» нападающего Николя Пепе (£ 72 млн). Далее идёт «Манчестер Сити» — в стан «горожан» пришли полузащитник Родри из «Атлетико» (£ 63 млн) и защитник Жуан Канселу из «Ювентуса» (£ 58,5 млн). Замкнул пятёрку в этом списке «Тоттенхэм», который заплатил «Лиону» за полузащитника Танги Ндомбеле £54 млн.
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