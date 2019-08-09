Экс-защитник «Зенита» Шкртел договорился о контракте с «Аталантой»

Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел близок к переходу в «Аталанту». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, 34-летний словацкий футболист согласовал с итальянским клубом однолетний контракт с возможностью продления соглашения. Зарплата футболиста за сезон составит € 1 млн без учёта бонусов.

Последним клубом Шкртела был турецкий «Фенербахче», за который он выступал с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил гол и отдал результативную передачу. Также Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в «Ливерпуль», где выступал с 2008 по 2016 год.