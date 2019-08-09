Ибрагимович назвал фигнёй регламент в MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович раскритиковал ныне действующий регламент в MLS. В США существует две конференции, в каждой из которых играют по 12 команд. После очных встреч в каждой конференции, первые 7 команд из 12 выходят в плей-офф, где в системе на вылет начинают борьбу за чемпионский титул.
«Я думаю, что эта система — полная фигня. Как ты можешь выработать менталитет, если тебе нужно только выйти в плей-офф? Вам просто нужно выиграть плей-офф и всё. Результаты в каждой игре важны, но здесь, если занимаешь сначала седьмое место, ты выходишь в плей-офф и побеждаешь, то ты — чемпион. Речь идёт о психологии победителей. Она должна быть каждый день. Как ты тренируешься, так и играешь», — цитирует шведского футболиста интернет-портал Goal.
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