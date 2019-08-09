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Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»

Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.

32-летний футболист опубликовал в своём «твиттере» видеоролик, на котором колоритный фанат забавным образом выкрикивает его фамилию и название команды, и сопроводил его подписью «Всегда с командой!» и эмодзи аплодисментов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Предыдущим клубом Глушакова был «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых хавбек принял участие в 173 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач.

В 2018 году у Глушакова произошёл конфликт с тогдашним главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, и футболист был переведён в дублирующий состав.

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