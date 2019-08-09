Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.
32-летний футболист опубликовал в своём «твиттере» видеоролик, на котором колоритный фанат забавным образом выкрикивает его фамилию и название команды, и сопроводил его подписью «Всегда с командой!» и эмодзи аплодисментов.
Видео доступно на «Чемпионате».
Предыдущим клубом Глушакова был «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых хавбек принял участие в 173 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач.
В 2018 году у Глушакова произошёл конфликт с тогдашним главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, и футболист был переведён в дублирующий состав.
- 9 августа 2019
-
10:10
-
10:03
-
09:44
-
09:34
-
09:27
-
09:27
-
09:11
-
09:00
-
08:52
-
08:39
-
07:45
-
07:34
-
06:54
-
05:59
-
05:51
-
05:23
-
04:59
-
04:47
-
04:36
-
03:36
-
02:59
-
02:47
-
02:34
-
01:59
-
01:26
-
01:00
-
00:59
-
00:30
-
00:26
-
00:03
-
00:01
- 8 августа 2019
-
23:48
-
23:39
-
23:25
-
23:20