Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.



32-летний футболист опубликовал в своём «твиттере» видеоролик, на котором колоритный фанат забавным образом выкрикивает его фамилию и название команды, и сопроводил его подписью «Всегда с командой!» и эмодзи аплодисментов.

Видео доступно на «Чемпионате».



Предыдущим клубом Глушакова был «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых хавбек принял участие в 173 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач.



В 2018 году у Глушакова произошёл конфликт с тогдашним главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, и футболист был переведён в дублирующий состав.