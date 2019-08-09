Лукаку объяснил, почему решил перейти в «Интер»

Нападающий Ромелу Лукаку рассказал, почему он решился на переход из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри.
«Интер» был единственным клубом, в который я хотел перейти, потому что «Интер» не для всех. Я здесь, чтобы вернуть нерадзурри на вершину», — приводит слова бельгийца пресс-служба итальянского клуба…
«Я очень рад быть здесь! Спасибо за поддержку. Forza «Интер». Всем, кто связан с «Манчестер Юнайтед» — от правления до тренера и его сотрудников до игроков и фанатов. Спасибо вам и удачи в будущем", — написал форвард в «инстаграме».
Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах.
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