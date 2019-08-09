Гамбийский футболист «Гамбурга» подозревается в подмене имени и возраста

Полузащитник «Гамбурга» Бейкери Джатта стал фигурантом расследования и, возможно, является самозванцем.



Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Sport Bild, гамбийского футболиста подозревают в подмене имени и возраста. В 2015 году Джатта покинул родину и прибыл в Германию в качестве беженца, а спустя год подписал контракт с «Гамбургом». На тот момент хавбек утверждал, что ему 18 лет, однако, по информации следствия, он завысил возраст на три года, чтобы упросить процесс получения статуса беженца.



Таким образом, сейчас Джатте, вероятно, не 21 год, а 23. Также игрока подозревают в подмене имени. В настоящий момент его делом занимаются правоохранительные органы и Немецкий футбольный союз.



При этом отмечается, что Джатта, несмотря на манипуляции, успешно проявил себя в «Гамбурге». В минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах второй Бундеслиги, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей, а также получил 4 жёлтые карточки.