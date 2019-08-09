Лукаку взял в «Интере» номер Икарди

Нападающий Ромелу Лукаку, который перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер», будет выступать в составе миланской команды под номером 9. Ранее под этим номером за «Интер» играл форвард Мауро Икарди, которого связывают с переходом в «Ювентус».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Интера».

Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри.



Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах.